Prosegue il transito dei tir a Stella, cartelli comunque posizionati. Il sindaco: "Non mi fermerò finchè non avremo risolto il problema" (FOTO)

È scattato il posizionamento dei cartelli da parte di Autostrade nei punti più critici ma alcuni mezzi pesanti si stanno comunque continuando ad avventurare nelle strade provinciali dell'entroterra a Stella anche a causa delle chiusure autostradali.

Nelle sere scorse è stato infatti avvistato il transito di camion sulla Ss334 e poi sulla Sp22 a San Martino. Fortunatamente però non sono rimasti incastrati, se non un tir che ha causato alcuni danni sulla Sp37 a Gameragna.

Le telecamere di videosorveglianza però sia di Stella che dei comuni limitrofi hanno individuato la targa del veicolo.

"Stiamo lavorando costantemente con Autostrade per implementare le cartellonistiche per renderle più visibili e molto più efficienti aggiungendo anche i pannelli luminosi - ha spiegato il sindaco Andrea Castellini che la prossima settimana avrà proprio un incontro con l'ente autostradale - Sono 2 anni e mezzo che lotto per risolvere una situazione che va avanti da molto più tempo del mio insediamento e non mi fermerò finché non l’avremmo definitivamente risolta".