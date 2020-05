Indagine sierologica Covid: in 5 comuni del savonese i cittadini possono essere sorteggiati per il test

"Rispondete ai numeri che vi arrivano con prefisso -06. Anche io sono stato sorteggiato per l’Indagine sierologica Covid-19, promossa dal Ministero della Salute".

Ad annunciarlo è il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano dopo che dalla giornata di ieri sono partiti i primi esami tramite il prelievo del sangue che riveleeanno se il soggetto ha sviluppato gli anticorpi per il nuovo Coronavirus, arrivando a fornire dati anche sul numero degli asintomatici.

Savona, Varazze, Loano, Albenga e Millesimo, sono i comuni del savonese in cui sono stati attivati i punti prelievo.

Il test sarà eseguito su un campione di 7483 cittadini selezionati dall'Istat e da ieri sono entrati in funzione i call center gestiti dai comitati locali della croce Rossa coinvolti nell'iniziativa.

Bisognerà prima rispondere a un questionario e ai cittadini intercettati sarà richiesto di fissare un appuntamento per recarsi in uno dei laboratori aperti nelle cinque cittadine selezionate. Il prelievo potrà eseguito a domicilio e sarà fornito per soggetti deboli o con patologie invalidanti.

I prelievi saranno inviati per l'analisi ai laboratori dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che ne riferirà l'esito nel giro di circa una settimana.

"Con un semplice prelievo di sangue, saprai se hai sviluppato anticorpi per il virus Sars-Cov-2. Accettando contribuirai a fornire alla ricerca nuove informazioni per sconfiggere la pandemia. Passa parola e rispondi al telefono" ha continuato il primo cittadino varazzino.