Maltrattamenti in famiglia e lesioni: arrestato dalla Polizia figlio che picchiava la madre

Picchiava e insultava gravemente la madre 75enne da mesi, ed è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali, dopo la denuncia di un parente, dalla Squadra mobile della polizia di Savona.

L'uomo, 48 anni, da diversi mesi maltrattava la madre e, tra gli episodi più gravi, in un'occasione le aveva provocato la frattura di un braccio (con prognosi di 45 giorni) e l'aveva colpita con un calcio alla testa che le aveva procurato un ematoma.

La donna subiva da tempo diverse angherie: veniva umiliata e fatta inginocchiare a raccogliere i piatti rotti dal figlio in preda a momenti d'ira e a pulire la lavatrice. Inoltre veniva chiusa fuori di casa, anche sotto la pioggia e di notte.

Per quanto vessata l'anziana non ha mai denunciato il figlio ma poco per volta ha raccontato la situazione ad alcuni parenti e il disagio è emerso nella sua gravità portando un familiare a denunciare i fatti.

L'indagine è stata coordinata dal Pm Elisa Milocco e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal Gip Francesco Meloni del Tribunale di Savona.