Albenga, 27enne sorpreso dai carabinieri getta la droga dal finestrino dell'auto: arrestato

Ad attirare l’attenzione dei militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nel territorio con specifici compiti di prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, è stata un auto posteggiata in una zona defilata di un parcheggio sterrato ubicato nella frazione Lusignano ad Albenga, lontano da occhi indiscreti, che le forze dell'ordine controllano approfonditamente. Alla vista dei militari, l'uomo a bordo dell’auto, nella speranza di non essere notato, con una mossa fulminea ha lanciato fuori dal finestrino un barattolo, che tuttavia è stato prontamente recuperato dai militari e al cui interno erano presenti 16 involucri, in plastica termosaldata, contenenti cocaina.

I carabinieri, supponendo che il giovane potesse occultare altra droga sulla propria persona o all’interno dell’autovettura, hanno proceduto alla perquisizione trovando all’interno della tasca dei jeans un frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish e, in un calzino, un altro involucro in plastica, uguale a quelli recuperati all’interno del barattolo, contenente una dose di cocaina. In totale, tra la sostanza rinvenuta sulla persona e quella raccolta, sono stati recuperati 17 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi e un frammento di hashish del peso di 2 grammi.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta in sequestro, mentre per lo straniero, conosciuto alle forze dell'ordine per reati specifici, è scattato l’arresto in flagranza, mettendolo a disposizione della locale autorità giudiziaria. L’uomo è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia di Albenga e questa mattina il G.I.P. del Tribunale di Savona, all’esito dell’udienza di convalida e rito direttissimo, ha disposto a suo carico la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.