Un anno dopo le elezioni comunali, 'Aria nuova Per Albenga' e 'Solo per Albenga' fanno il punto della situazione

"Un anno fa Albenga ha deciso che 'Aria nuova Per Albenga' e 'Solo per Albenga' rappresentano più del 10 % dei cittadini. Non dimenticherò mai quel giorno, circondato da amici e sostenitori, che rimarrà per me un momento speciale fino a diventare presidente del Consiglio comunale ingauno" commenta in una nota Diego Distilo.

"Ora è passato un anno e tante cose sono cambiate, sia nella vita personale che in quella politica, e la grinta e la voglia di non arrendermi sono rimaste. Sono molto felice di frequentare i consiglieri comunali di maggioranza, gli assessori e il nostro sindaco Riccardo Tomatis verso i quali nutro una grande stima e rispetto - prosegue - Devo ringraziare tutti i ragazzi candidati con me e sopratutto il più votato Saverio Gaglioti, persona che è riuscita ad avere consenso da più di 200 persone e che ancora oggi, sempre al mio fianco, continua a "combattere" per le persone bisognose e che hanno difficoltà. Sempre pronto a difendere i più deboli".

"Malgrado siano passati molti mesi di difficoltà sia personali che dovute alle alluvioni dello scorso autunno, senza tralasciare il momento in cui ci troviamo a causa del Covid, sento ancora l'entusiasmo della gente che incontrandomi per la strada mi trasmette, dandomi la carica giusta per proseguire traguardando anche obiettivi più grandi e lungimiranti - prosegue - Con il sindaco Tomatis si era trovato un accordo programmatico che stiamo portando avanti su due punti fondamentali: viale Che Guevara e la società pubblica".

"Su viale Che Guevara abbiamo ottenuto un finanziamento importante circa 2.500.000,00 € per poter realizzare moli e il ripascimento con obbligo di inizio lavori entro settembre. Questo progetto ai tempi già avviato dall'amministrazione Cangiano sta andando avanti e come già annunciato dal sindaco entro Settembre dovranno partire i lavori causa la perdita del contributo".

"La società pubblica invece, per noi importantissima e irrinunciabile, sta continuando a proseguire l'iter partito con l'approvazione del Consiglio comunale a dicembre 2019 con una delibera di indirizzo per la trasformazione della Fondazione Oddi. Oggi si sta proseguendo sviscerando la sempre più complicata burocrazia, dimostrando l'importanza per il nostro territorio di creare un nuovo satellite che possa gestire il nostro patrimonio in house, recuperando anche ingenti somme per la valorizzazione già previste nel nuovo decreto, che grazie al nostro consigliere Radiuk si stanno analizzando. Quindi piena fiducia e continuiamo a lavorare per il bene della comunità" conclude Distilo.

Infine anche il portavoce delle liste Saverio Gaglioti aggiunge: "Questa amministrazione sta cercando di fare il massimo anche in un momento difficile come questo, il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza, sono davvero persone per bene che vogliono aiutare Albenga. Personalmente sono sempre stato attento ai problemi dei cittadini e ho ogni volta portato la voce della gente ai vari delegati trovando sempre una risposta, anche se avvolte troppo impulsivo perchè abituato a lavorare e a 'fare' le cose immediatamente. Oggi invece ho conosciuto anche io il grande nemico della pubblica amministrazione la 'burocrazia' che provoca un enorme perdita di tempo ed energia anche dei dipendenti comunali. Barra dritta e avanti tutta buon proseguimento".