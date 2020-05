Entra in Fase 2 la "Task force consiliare Covid-19" di Andora

“Dopo oltre un mese e mezzo di intenso lavoro, dal 3 aprile al 19 maggio, la Task force consiliare COVID-19 (Conferenza Permanente Capigruppo), essendo oramai entrati nella Fase 2 della gestione dell’emergenza, sospende i lavori, con un bilancio molto positivo sul cammino di visione e condivisione di intenti ed azioni per la valutazione e risoluzione dei problemi.” – dichiara Flavio Marchiano, capogruppo di Insieme per Andora.

“Il distanziamento sociale e le regole sono oramai chiare e definite. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, seguendo la regola del buon padre di famiglia ed ora non dobbiamo far altro che aspettarci una sensata applicazione delle stesse da parte dei cittadini.

Siamo più che sicuri che i nostri concittadini e gli ospiti che arriveranno saranno sicuramente ligi alle direttive, come siamo altrettanto sicuri che l’ente preposto controllerà, a seconda delle disposizioni vigenti, per continuare nell’opera di eliminazione di questa pandemia che tanto ci ha colpito.”

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti”, continua Flavio Marchiano.

“Abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto un confronto aperto e schietto con la maggioranza.

Siamo stati di stimolo, affrontando le situazioni del momento, nel portare il gruppo a valutarle anche da punti di vista diversi.

Siamo stati propositivi di forme utilizzo di alcuni capitolo di spesa.

Abbiamo concordato una parte importante della “gestione trasparente” dei numeri pandemici che, da dopo la prima seduta, vengono bi-settimanalmente esposti sul sito del Comune di Andora.

Abbiamo messo a disposizione del gruppo, ma forse è meglio dire che abbiamo messo a servizio di Andora e dei suoi cittadini, le nostre professionalità e le professionalità delle persone intervenute attivamente alle riunioni.

Un particolare ringraziamento va al gruppo dei medici di base che hanno partecipato in prima persona alle riunioni (Dr. Ardissone Roberto e Dr.ssa Barberis Alessandra) uniti a coloro con cui hanno condiviso le idee prima di portarle in Task Force. (Dr. Gamba Vittorio e Dr.ssa Moreno Marina).

In ultimo, non abbiamo mai dato in pasto ai social ed alla stampa le proposte/azioni che abbiamo portato al vaglio della task force, ma abbiamo fortemente cercato di creare un fronte comune, con la maggioranza, nella gestione dei problemi e nella gestione dei riscontri avuti dal territorio”







In buona sostanza, il gruppo di Insieme per Andora non ha fatto altro che mettere in pratica la dichiarazione di intenti esposta dal suo Capogruppo, Flavio Marchiano, all’apertura del nuovo periodo amministrativo.



“…..lavoreremo e collaboreremo con totale trasparenza e franchezza assieme all’amministrazione eletta e daremo il nostro apporto con serenità, fattivamente, in modo civile e guidati soprattutto dal senso civico, tramite una opposizione:

costruttiva laddove l’amministrazione proporrà progetti ed idee a favore di tutta la comunità,

migliorativa ove possibile, mettendo a disposizione dell’amministrazione le nostre idee e la nostra esperienza in modo da poterle integrare a quelle già in essere