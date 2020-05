Regionali 2020, Vaccarezza: "Dal 3 giugno pronti a riaprire il point elettorale di via Pia a Savona"

Annuncia Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!": "Finalmente siamo pronti.

In questi oltre due mesi di doverosa chiusura, nel rispetto delle regole anti Coronavirus, ho tenuto gli uffici chiusi e sospeso l'attività di ricevimento al Point di Via Pia per garantire la sicurezza di tutti.

Questo non mi ha impedito di svolgere la mia attività, sia quella legata alle pratiche istituzionali con i collegamenti da remoto per partecipare a Commissioni e Consigli Regionali, sia quella del territorio: sono stato in costante contatto con tutti gli amministratori dei comuni della provincia, ne ho ascoltato esigenze e richieste, in assoluta sicurezza e, laddove le condizioni me lo permettevano ho effettuato anche qualche sopralluogo.

Ascoltare però i cittadini, fornire un servizio di consulenza, aiuto e supporto soprattutto nei prossimi mesi, per toccare con mano le ricadute del periodo di chiusura per il Covid19, è sicuramente la parte della mia attività che preferisco e che mi fa sentire parte della comunità.

Quindi, non appena è stato possibile, ho programmato la riapertura della sede del comitato elettorale di Via Pia a Savona, ho provveduto a far sanificare i locali per riprendere l'attività in totale sicurezza, e dal 3 Giugno prossimo l'ufficio sarà aperto dal Lunedì al Sabato dalle 14,30 alle 19.00

Sarà un luogo di incontro e di contatto con l'amministrazione regionale, dove ogni cittadino, seguendo tutte le regole sanitarie necessarie, potrà avere le informazioni di cui avrà necessità.

Siamo pronti a ripartire, anche se in modo "non convenzionale", non ci siamo mai fermati.