Scontro tra barche, salva la vita ad un uomo che rischiava di morire: richiesto il riconoscimento di una medaglia al valore civile

La richiesta di riconoscimento di una onorificenza di un medaglia al valore civile per aver salvato un uomo che stava annegando.

A proporla la giunta comunale di Albissola Marina su impulso della Prefettura e del Comandante della Capitaneria di Porto di Savona Matteo Lo Presti nei confronti del 37enne savonese Lorenzo Testa che con alto senso di solidarietà, abnegazione e spirito di sacrificio ha soccorso il 61enne Raffaele Serra, dopo un incidente che si era verificato tra due unità da diporto nel tratto di mare albissolese a circa 600 metri dalla costa.

Nel primo pomeriggio del 6 agosto di quest'anno infatti la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona, aveva ricevuto una segnalazione telefonica, da parte degli occupanti di un natante da diporto in uscita dal porto di Savona, in merito ad un sinistro avvenuto tra uno sciallino 23 e uno yacht della Azimut.

Nell’immediatezza del fatto, subito compresa la gravità della situazione che si era venuta a trovare, Testa e Elia e Pietro Biasissi, padre e figlio, tutti a bordo della stessa imbarcazione, si erano diretti verso le due imbarcazioni coinvolte. Raggiunto il luogo dell’incidente Testa, appreso dagli occupanti dello yacht che Serra si trovava intrappolata nello scafo semisommerso dello sciallino, aveva deciso di indossare la propria attrezzatura (maschera e pinne) e si era tuffato per prestare soccorso al malcapitato.

Testa aveva raggiunto in apnea il naufrago, trovandolo in stato di incoscienza incastrato con la testa rivolta a prua di quel che restava del natante colliso ormai quasi del tutto affondato e aveva sfilato il corpo inerme, trascinandolo fin sulla spiaggetta di poppa dello yacht, dove aveva iniziato a praticargli le manovre salvavita del massaggio cardiaco (procedure apprese nell’ambito del corso da Assistente bagnanti).

Dopo circa dieci minuti di massaggio l’uomo aveva ripreso a respirare con difficoltà ed era stato trasbordato sulla motovedetta, per poi giungere nella banchina della sede del Comando della Guardia Costiera ed essere affidato alle cure del personale sanitario e trasportato con urgenza all'ospedale San Paolo. Serra, che era a bordo con la moglie Cristina Rossello (fortunatamente dopo un giorno di ricovero era stata dimessa) era stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Dopo qualche settimana era poi stato dimesso.

Per l’istruttoria della pratica con lo scopo del riconoscimento e concessione della ricompensa al merito civile quindi occorre proprio una apposita delibera della Giunta comunale, del luogo dove sono avvenuti i fatti, in relazione ad elementi conoscitivi e valutativi, in merito all’episodio di cui si è reso protagonista Testa. Con l'approvazione l'onorificenza ora dovrà essere conferita con un decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell’Interno.

La ricompensa al Valor Civile consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo, nonché in un "Attestato di pubblica benemerenza".

Nel frattempo sono state concluse le indagini per naufragio colposo e lesioni colpose nautiche da parte del Pubblico Ministero della Procura di Savona Giovanni Battista Ferro. Dopo la perizia sui motori, l'acquisizione delle immagini delle telecamere e la ricostruzione della dinamica era stato iscritto nel registro degli indagati la persona che stava guidando il mezzo della lunghezza di 17 metri.