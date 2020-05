Abolizione imbuto formativo, l'assessore Viale incontra giovani laureati in medicina (FOTO)

"Questa mattina ho incontrato (in piazza De Ferrari a Genova, ndr) giovani laureati in medicina che chiedono l’abolizione dell’imbuto formativo, la vera causa della mancanza dei medici specializzati nel nostro paese. Se mancano rianimatori e anestesisti e tanti altri medici specialisti è perché non si è investito nella formazione dei medici".

Lo comunica con un post su Facebook l'assessore regionale con delega alla Sanità Sonia Viale.

"Mi farò promotrice della loro giusta protesta in commissione salute delle regioni ed in parlamento. Sono giovani medici pieni di energia positiva che rappresentano il futuro migliore che possiamo immaginare e che assieme a tanti altri giovani che scelgono di diventare professionisti sanitari devono essere sostenuti" conclude l'assessore.