Cairo, la minoranza unita per un'interrogazione urgente sulla qualità dell'aria in Val Bormida

"In qualità di consiglieri comunali chiediamo che il primo cittadino comunichi in consiglio comunale i dati, le informazioni, la provenienza e le spiegazioni del caso su una vicenda così delicata che non può essere affidata a dichiarazioni poco chiare e comprensibili affidate agli organi di stampa. Chiediamo al sindaco che riferisca ai cittadini tramite la sede deputata del consiglio comunale o in assemblee pubbliche" concludono dall'opposizione cairese.

*In allegato l'interrogazione urgente depositata dai consiglieri di minoranza