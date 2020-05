Il Gruppo Pd Regione Liguria in sostegno ai lavoratori dello spettacolo scesi in piazza: “Porteremo le loro istanze in consiglio”

Il Gruppo Pd in Regione Liguria esprime sostegno ai lavoratori dello spettacolo che oggi hanno manifestato in tutta Italia, compresa Genova, città di riferimento per la cultura nazionale che ha formato e continua a formare molti artisti attivi in tutto il Paese. Si sono riuniti in un coordinamento che raggruppa associazioni, gruppi indipendenti e sono scesi in piazza.



"La manifestazione, a cui hanno partecipato i consiglieri regionali Giovanni Lunardon e Sergio Rossetti, è il primo atto pubblico di una piattaforma che si rivolte innanzitutto al Governo, ma anche alle Regioni. Avanzano tre richieste: un reddito di continuità finché dura l’emergenza Coronavirus; la possibilità di condividere protocolli che prevedano la riapertura di spazi culturali e dello spettacolo nella sicurezza dei lavoratori e degli spettatori; un intervento economico a sostegno del comparto. Porteremo queste istanze nel primo Consiglio Regionale utile e pensiamo che anche in Liguria questo appello delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo debba essere raccolto".