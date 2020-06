Il Covid-19 non ferma il concerto di inizio estate promosso da Ascom Confcommercio Varazze: sarà via social

Anche quest'anno noi di Ascom Confcommercio Varazze volevamo organizzare il nostro tradizionale concerto di inizio estate. L'appuntamento è fissato per domani, martedì 2 giugno, con inizio alle ore 18.30.

"Purtroppo al momento non è possibile incontrarsi in piazza Bovani come le altre volte, ma abbiamo voluto ugualmente regalare ai nostri amici e clienti un momento in musica, con l'aiuto del varazzino Dino Cerruti (sempre presente nelle precedenti edizioni) e dei suoi colleghi che negli anni si sono avvicendati per noi sul palco - spiega Andrea Gargioni, presidente Ascom Confcommercio Varazze - Come? Utilizzando lo strumento che durante la quarantena ci ha tenuti “distanti ma uniti”, cioè i social e più precisamente le nostre pagine Facebook ed Instagram".