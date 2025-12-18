Villanova d’Albenga ha conferito la cittadinanza onoraria all’artista Flavio Furlani

Il consiglio comunale di Villanova d’Albenga ha conferito la cittadinanza onoraria all'artista e scultore Flavio Furlani, per le sue riconosciute doti artistiche, la generosità e l'amore per il borgo.

Nato a Torino nel 1933, la sua passione per l’arte affonda le radici nell’adolescenza, quando iniziò a modellare la terra dando vita a piccole sculture, per poi sviluppare nel tempo una produzione ampia e variegata, realizzata con materiali diversi come argilla, cera d’api, creta da scultura e materiali plastici.

Due delle sue opere più significative si trovano proprio a Villanova d’Albenga e testimoniano questo legame: il monumento dedicato all’Aviere Clemente Panero, collocato presso l’aeroporto civile, e la celebre statua in bronzo della “Donna delle Violette”. Quest’ultima è diventata un simbolo identitario del paese, raccontando oltre un secolo di storia locale e rendendo omaggio alla figura femminile, al lavoro delle donne e alla storica coltivazione delle violette, che per decenni ha portato il nome di Villanova nei mercati floricoli del Nord Europa.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta ieri sera (17 dicembre) è stata ricordata anche la generosità dell’artista, che ha donato al Comune altre opere, ora destinate a essere valorizzate e rese fruibili dalla collettività. A rafforzare il prestigio del riconoscimento, il curriculum di Furlani e i ringraziamenti istituzionali ricevuti da importanti enti, tra cui la Presidenza della Repubblica e la Segreteria di Stato Vaticana.