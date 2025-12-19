Spostamento della ferrovia, il Comitato Territoriale lancia l’allarme: "Le presenze turistiche rischiano di diminuire"

Il Comitato Territoriale ha analizzato l’impatto del raddoppio ferroviario e dello spostamento della stazione di Diano Marina, una delle principali località turistiche dell’imperiese, sulle presenze turistiche del Comune. I dati presi in esame riguardano il mese di luglio degli anni 2016 e 2023, confrontando le presenze turistiche con il numero di viaggiatori che hanno usufruito del servizio ferroviario.

"Siamo attenti all’economia di tutti i settori produttivi della nostra Regione – spiega il comunicato del direttivo – e di conseguenza abbiamo verificato le presenze turistiche prima e dopo lo spostamento della ferrovia".

Secondo il Comitato, i grafici evidenziano una correlazione tra lo spostamento della stazione fuori dal centro e una diminuzione dei turisti. "I dati allarmanti di Diano – sottolineano – ci fanno riflettere su quello che probabilmente succederà nelle altre città turistiche coinvolte nello spostamento della tratta Finale-Andora".