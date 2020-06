Un videolaringoscopio in dono all'Asl 2 Savonese: giovedì la consegna

Un videolaringoscopio di ultima generazione per le esigenze della terapia intensiva nel Savonese, messa a dura prova dall'emergenza Covid. E' il dono all'Asl 2 Savonese da parte del Gran Capitolo Italiano del Rito Moderno, ritualità massonica affiliata al Grande Oriente d’Italia. Si tratta di uno strumento endoscopico particolarmente avanzato, con set di lame dedicate, per far fronte alle delle criticità più delicate durante le crisi respiratorie, impiegato anche per intubare il paziente.