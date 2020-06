Meteo, arriva la perturbazione: piogge e temporali oggi e domani

Per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, Arpal prevede nuvolosità in aumento con possibili rovesci o temporali localizzati; fenomeni più probabili dalle ore centrali sui versanti marittimi delle zone interne.

Umidità: su valori alti.

Venti: in prevalenza meridionali tra deboli e moderati, in rinforzo dalle ore centrali fino a forti o burrasca sui rilievi e capi esposti.

Mare: mosso a Levante, da poco mosso in aumento dal pomeriggio fino a molto mosso a Ponente.

Mentre per giovedì 4 giugno si prevede un peggioramento tra la notte ed il mattino con possibili rovesci o temporali sparsi per la fase prefrontale di una nuova perturbazione; dalle ore centrali fenomeni più diffusi in estensione da Ponente a Levante, possibili rovesci o temporali.

Umidità: su valori alti.

Venti: moderati lungo le coste al mattino, forti sui rilievi del Centro, rinforzo generale nel pomeriggio con raffiche fino a burrasca sui rilievi e capi esposti.

Mare: mosso su tutti i settori per gran parte della giornata, aumento fino a molto mosso o localmente agitato in serata per onda da Sud, Sud-Ovest.

La Protezione Civile segnala: piogge d'intensità moderata e quantitativi significativi, bassa probabilità di temporali forti e venti forti da Sud su tutta la regione.