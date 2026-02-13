Turismo, il Tavolo di Concertazione dà via libera all’unanimità al piano di attività e promozione 2026 di Agenzia InLiguria

Il Tavolo di Concertazione, composto da sistema camerale, associazioni imprenditoriali, sindacati, Anci, Unpli e gli stakeholder del territorio, convocato dall’assessore al Turismo e Agenzia InLiguria Luca Lombardi, ha approvato all’unanimità il Piano annuale delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2026 di Agenzia InLiguria.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Lombardi ha illustrato gli obiettivi presenti nel Piano: “Nel 2026 punteremo a portare a compimento gli importanti progetti di riorganizzazione della governance turistica (Dmo territoriali e Dms), ad implementare il progetto per l’installazione di webcam integrate col sistema previsionale meteo per migliorare la visibilità del territorio e la nuova rete Iat. Per quanto concerne il turismo outdoor, vedrà la luce il progetto La Liguria degli Anelli, rete di percorsi ciclopedonali lungo tutta la regione, che offrirà esperienze immersive tra borghi, sentieri e paesaggi naturali unici. L’obiettivo comune con gli stakeholder è la valorizzazione delle tradizioni locali, l’inserimento tra le eccellenze di Bottega Ligure e Bottega Storica, la cultura dei piccoli centri, la cucina riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco e la promozione di un turismo lento, autentico e sostenibile, anche con una visione rigenerativa che permetta ai visitatori di scoprire la Liguria in tutte le sue sfaccettature, dal mare all’entroterra. A tal proposito, con grande piacere quest’anno ospiteremo la cerimonia di premiazione del Green Road Award 2026 – l’Oscar Italiano del Cicloturismo”.

“Nel 2026 – ha aggiunto Lombardi – verrà inoltre realizzato un catalogo dei nostri principali prodotti turistici, proseguirà la collaborazione con la Regione Piemonte, finalizzata anche alla realizzazione di azioni comuni sui mercati nazionali e internazionali, e verrà organizzato nuovamente il Buy Liguria, per farne uno strumento rinnovato che permetta di rafforzare la connessione della Liguria con il mercato estero, di qualificare l’offerta locale secondo standard ‘trade-ready’ e di dare continuità alle relazioni commerciali con buyer consolidati e nuovi partner”.

“Nel mese di marzo – ha proseguito l’assessore – verrà organizzato a Sanremo il Forum Nazionale Turismo dell’entroterra dei Paesi Bandiera Arancione, che coinvolgerà 300 comuni italiani e il Ministero del Turismo”.

Infine, l’assessore Lombardi, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha annunciato che sono state accolte tutte le proposte ricevute, che hanno valorizzato il piano strategico.