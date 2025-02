Santa Corona, guasto al montalettighe del Padiglione Negri: pazienti trasferiti in altre strutture

Disagi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa della rottura del montalettighe del Padiglione Negri. Il guasto ha reso impossibile il trasporto dei pazienti tra i piani della struttura (un edificio di tre piani, che ospita i reparti di medicina generale, gastroenterologia e alcuni posti letto di pneumologia) costringendo l’Asl2 a predisporre il trasferimento dei degenti.

Per garantire la continuità dell’assistenza, i pazienti sono stati evacuati e ricollocati negli spazi disponibili all'interno delle strutture ospedaliere sotto la direzione dell’Azienda sanitaria savonese: una decina di pazienti sono stati trasferiti all'ospedale San Paolo di Savona, altri sono stati invece ricollocati tra il primo piano del Negri, zone diverse del Santa Corona e l'ospedale di Albenga. Attivate per il trasferimento le ambulanze di alcune pubbliche assistenze del territorio.

"La Direzione Aziendale di Asl2 informa che, a causa di un problema tecnico che ha reso temporaneamente inagibile il montalettighe all’interno del Padiglione Negri dell’Ospedale S. Corona si è reso necessario il trasferimento dei pazienti non deambulanti - ha fatto sapere attraverso una nota stampa l'Asl2 savonese - La Direzione Medica dell’ospedale ha attivato tutte le procedure interne per il ricollocamento dei degenti con implementazione dei percorsi di supporto. Gli assistiti sono stati ricollocati all’interno delle strutture aziendali in relazione alle necessità cliniche oggettive con rassicurazione della compiuta adozione dei percorsi di presa in carico dei bisogni e della sicurezza degli stessi e del personale ivi operante".

"I lavori di ripristino sono stati avviati immediatamente e le procedure operative sono state implementate con tempestività - si legge ancora nella nota - Contestualmente, è in corso la comunicazione e la condivisione delle informazioni con i pazienti e i loro familiari. La Direzione Generale tiene a ringraziare tutto il personale coinvolto nelle operazioni di ripristino, la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, il Servizio Prevenzione e Protezione e la Struttura Patrimonio e Gestione Tecnica".

"Per quanto concerne il personale dipendente- spiega Ufficio Relazioni Sindacali di Asl2 - nell’ambito della gestione delle criticità più sopra delineate, si è reso necessario procedere alla ricollocazione, da una parte, indicativamente di 31 operatori (Infermieri e O.S.S.) presso l’Ospedale San Paolo di Savona, dall’altra, indicativamente di 16 operatori (Infermieri e O.S.S.) presso l’Ospedale di Albenga, operando anche una temporanea modifica dell’orario di servizio, nell’arco delle 24h, del personale tecnico-assistenziale interessato dalla riallocazione di cui trattasi per il tempo strettamente necessario".