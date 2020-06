Piaggio Aero, Vella (Fim Cisl Liguria): "Positive le manifestazioni d’interesse per l’acquisizione dell’azienda, manca ancora il finanziamento del P1HH"

"Le manifestazioni di interesse sono un segno tangibile di un’azienda che seppur in amministrazione straordinaria ha importanti prospettive di sviluppo. Lo abbiamo sempre sostenuto grazie alle eccellenze di know how dei 1000 lavoratori dei due siti in Liguria di un’azienda da sempre altamente tecnologica. Un’azienda considerata strategica per il nostro paese che però non ha avuto ancora il via libera al programma del P1HH". Si apre così la nota stampa firmata da Alessandro Vella, Segretario Generale Fim Cisl Liguria.