Steward: la soluzione delle aziende per evitare sanzioni

Work Agency analizza un profilo di cui si sente molto parlare in questa fase di ripresa: lo steward.

Nelle ultime settimane bar, spiagge e ristoranti hanno riavviato la propria attività in modo graduale, è ormai evidente che per ritornare al regime pre-Covid ci vorrà del tempo. Tuttavia alcuni esercizi, in particolare quelli in cui si concentra un elevato numero di persone, come ad esempio i bar più frequentati nelle serate del weekend, hanno riscosso subito grande successo, specialmente grazie alla voglia dei più giovani di tornare alla “movida”.

Il rischio di assembramenti dunque è dietro l’angolo per molti, così come la possibilità di essere sanzionati, un pericolo in cui può incorrere un gestore così come un cliente. Diventa indispensabile una figura di controllo, utile a fornire indicazioni ai clienti e a segnalare problemi ai titolari delle attività.

Nasce così il ruolo dello steward, un operatore che si occupa di coordinare i flussi di clientela, senza tuttavia esercitare nessuna azione di tipo fisico, non si tratta infatti di un addetto alla sicurezza, ed è importante chiarirlo.

Work Agency sta selezionando e formando figure adatte a ricoprire questo delicatissimo ruolo, vitale per la serenità degli esercenti e la sicurezza dei clienti.

Affidarsi a degli improvvisati, con il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione, è un errore da non commettere, errore che ha già punito diverse attività del paese che, probabilmente per l’urgente necessità, hanno affidato questo compito a persone inesperte.

Infoline

+39 0184638669

sanremo@work-agency.it

Facebook: Work Agency: Agenzia per il Lavoro - Liguria