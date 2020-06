Sp 490 del Colle del Melogno, sabato 6 giugno riapertura al traffico veicolare in località Franchella

La strada provinciale 490 del Colle del Melogno, riaprirà al traffico veicolare,in Località Franchella, alle ore 12 di sabato 6 giugno 2020, decisione confermata dopo il sopralluogo di verifica, effettuato ieri mattina, mattina alla presenza del Presidente Pierangelo Olivieri, del Consigliere Provinciale Delegato Luana Isella e del Dirigente del Settore Viabilità, Ing, Vincenzo Gareri.

“Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 12, la Strada provinciale 490, nel tratto Colle del Melogno-Calizzano, Località Franchella, riaprirà finalmente al transito - dichiara il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri - restituendo ai cittadini una via di comunicazione fondamentale per l'intero comprensorio".

"La chiusura risale agli eventi alluvionali di ottobre 2019, che avevano causato tre cedimenti importanti e la conseguente apertura, in somma urgenza, di tre cantieri. Cantieri che, lo voglio sottolineare, hanno sempre lavorato anche nel periodo di emergenza Covid, un grande impegno che ci ripaga, oggi, e ci consente la normalizzazione della viabilità sull’importante arteria di collegamento rappresentata dal Melogno".

"Avremo quindi, da sabato prossimo, la piena percorribilità della tratta, con un solo punto in cui dovremo allo stato disporre ancora un transito alternato a vista con restringimento di carreggiata in prossimità di una delle zone di lavorazione, che si sono concretizzate con la ricostituzione del fondo stradale, della sostituzione di una tombinatura e la posa dell'asfalto di fondo che, dopo i tempi di assestamento, prima del prossimo autunno, verrà seguito dall'asfaltatura definitiva - prosegue - Nel contempo proseguiranno, a completamento, da parte dei nostri cantonieri, interventi relativi alla manutenzione ordinaria e alla pulizia del percorso e in particolare delle cunette di scarico delle acque piovane, molto consistenti nell’'area, caratterizzata dalla fitta vegetazione".

"Un risultato strategico per il territorio raggiunto soltanto grazie al lavoro sinergico della nostra provincia, per il quale ringrazio sia istituzionalmente che personalmente la nostra struttura, il settore viabilità, gli operativi sul territorio, i tecnici esterni e l’impresa incaricata" conclude Olivieri.