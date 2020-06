Allerta gialla: primi allagamenti e disagi nel quartiere albenganese di Pontelungo (FOTOgallery)

Dalle 8 di questa mattina l'ARPAL ha diramato su tutto il territorio regionale lo stato di allerta gialla per piogge diffuse, inizialmente fino alle 24 di oggi e successivamente prolungato fino alle 8 di domattina, 5 giugno; ciò ha comportato il verificarsi di un problema ormai ricorrente ad Albenga: l'acqua alta nel quartiere di Pontelungo.

Nonostante le opere ricorrenti di pulizia dal fogliame e da altri detriti, i tombini e l'intera rete idrica non sono in grado di canalizzare e smaltire il flusso di acqua piovana. Ciò comporta, come si vede in alcune delle foto allegate, che essa viene rigettata fuori, formando persino dei piccoli "gorghi".

Ciò avviene sia nel centralissimo viale alberato, sia nelle vie traverse del quartiere. Inevitabili i disagi al traffico, con rallentamenti e piccole code.