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Cronaca | 29 agosto 2026, 17:44

Capo Noli, si tuffano in mare, restano bloccati sugli scogli e non riescono a risalire

Momenti di paura per due ragazzi rimasti in difficoltà dopo il tuffo. Intervenuti Capitaneria di Porto, Soccorso Alpino e Vigili del fuoco: entrambi messi in sicurezza, solo un grande spavento

Capo Noli, si tuffano in mare, restano bloccati sugli scogli e non riescono a risalire

Momenti di paura per due ragazzi rimasti in difficoltà dopo il tuffo a Capo Noli.

In un caso l'allarme è scattato nel pomeriggio per due ragazzi  che si trovavano sulle pareti rocciose a picco sul mare. Improvvisamente i due hanno avuto bisogno di assistenza durante l'attività di arrampicata.

Sul posto sono così intervenuti la Croce Banca di Spotorno, i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni per raggiungere e mettere in sicurezza i due rocciatori. È stata inoltre allertata la Capitaneria di Porto, considerata la posizione delle pareti, direttamente a strapiombo sul mare.

Le operazioni di soccorso coordinate hanno consentito, con manovre in corda, il recupero dei due giovani in condizioni di sicurezza.

Redazione

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