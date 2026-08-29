Capo Noli, si tuffano in mare, restano bloccati sugli scogli e non riescono a risalire

Momenti di paura per due ragazzi rimasti in difficoltà dopo il tuffo a Capo Noli.

In un caso l'allarme è scattato nel pomeriggio per due ragazzi che si trovavano sulle pareti rocciose a picco sul mare. Improvvisamente i due hanno avuto bisogno di assistenza durante l'attività di arrampicata.

Sul posto sono così intervenuti la Croce Banca di Spotorno, i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni per raggiungere e mettere in sicurezza i due rocciatori. È stata inoltre allertata la Capitaneria di Porto, considerata la posizione delle pareti, direttamente a strapiombo sul mare.

Le operazioni di soccorso coordinate hanno consentito, con manovre in corda, il recupero dei due giovani in condizioni di sicurezza.