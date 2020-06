Prosegue il dramma di una madre nel Savonese: negato uno dei giorni di permesso per stare accanto alla figlia disabile

Su Savonanews avevamo già raccontato le vicende di una donna alla quale erano stati negati i permessi di legge per stare accanto alla figlia disabile negli ultimi giorni di didattica a distanza. Questa persona, lo ricordiamo, vive e lavora nel comprensorio savonese ma fa riferimento a una ditta del Centro Italia che gestisce gli appalti per le pulizie di diverse grandi catene commerciali

(leggi i dettagli nell’articolo QUI).

La storia ha una sua evoluzione: ieri pomeriggio alle 15, “sul filo di lana” rispetto alla scadenza di ogni termine utile, la donna si è vista recapitare la mail con l’autorizzazione. Ma con una amara sorpresa: un giorno in meno rispetto a quelli richiesti, nonostante il Permesso di “Tipo 104” preveda che l’autorizzazione rilasciata dall’INPS possa essere solo accettata dalle aziende, vista la gravità delle circostanze in cui si richiede.

Spiega infatti la protagonista della vicenda: “La scuola finirà venerdì 5. Non ho mai fatto richiesta di un permesso 104 fino a oggi, ma stavolta avevo chiesto soltanto tre giorni: giovedì 4, venerdì 5 e lunedì 8 per stare accanto a mia figlia e consentirle di mettersi in pari con gli ultimi compiti a casa e consegnarli per via telematica. Mi è stato negato lunedì 8. Non solo: dall’INPS ho saputo che la comunicazione della mia richiesta era stata inoltrata all’azienda il giorno stesso in cui l’iter di approvazione era stato completato, quindi appena concessa, ma questo dall’ufficio personale della ditta per la quale lavoro non mi è mai stato detto”.

Prosegue la madre della ragazzina: “Per aspettare questa mail, mandata all’ultimo momento, non ho mangiato e non ho dormito. Se io non l’avessi mai ricevuta e avessi scelto di stare a casa con la mia ragazzina, l’Ispettorato del Lavoro mi ha confermato che per l’azienda sarebbe stata assenza ingiustificata, nonostante io avessi la documentazione del sito MyINPS che comprovava l’autorizzazione. E se io, non sapendo a chi lasciare mia figlia, l’avessi portata con me, avrei commesso un altro reato, quello di introduzione di persona non autorizzata sul luogo di lavoro”.

Tutto questo, ci ricorda la madre, è solo la punta di un iceberg di una situazione che si protrae da febbraio: “Da mesi non stiamo percependo lo stipendio; di assegni familiari, che sono piccole cifre ma mi aiuterebbero a prendermi cura di mia figlia, non se ne parla; non vediamo un medico per una visita di medicina del lavoro da tre anni; nessun corso di Primo Soccorso; e non voglio nemmeno parlare di come è stata gestita l’emergenza Coronavirus: il corso sulla sicurezza era in realtà una semplice paginetta con un riassunto dei consigli del ministero che abbiamo dovuto firmare per presa visione; ci hanno fornito un singolo paio a testa di guanti che, ovviamente, a contatto con i prodotti igienici che adoperiamo si sono sciolti subito e delle mascherine che abbiamo usato al posto dei panni Swiffer, perché per raccogliere la polvere erano perfette ma come dispositivo di protezione erano inaccettabili. Alla fine ci portiamo mascherine e guanti da casa. Persino gli stessi stracci che usiamo per pulire quotidianamente li laviamo e sanifichiamo a casa nostra. Non voglio certo correre il rischio né di ammalarmi né di portare il Coronavirus ai miei cari, oltretutto immolandomi per un lavoro che da mesi non mi è retribuito”.