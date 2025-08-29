Gasolio caduto dall'A10 sul rio Lavadore a Celle, stanno meglio i germani reali colpiti

Gli otto germani reali recuperati ieri a Celle Ligure e ricoverati nel Cras Enpa di Cadibona stanno meglio e gli adulti cominciano ad alimentarsi autonomamente.

Questa è la buona notizia dell'Enpa dopo che gli animali, presenti nel rio Lavadore, erano stati colpiti dal gasolio che si era riversato dal camion che si era ribaltato sull'autostrada A10 all'altezza di Celle in direzione Genova mercoledì scorso.

L'Enpa aveva infatti ricevuto una chiamata di soccorso da parte dei vigili del fuoco per i germani reali che giacevano nel torrente inermi e intrisi di gasolio. I volontari erano accorsi immediatamente sul posto, dove la squadra dei vigili del fuoco era già pronta ad agire. Nonostante le forti piogge erano riusciti a recuperarli tutti, adulti, giovani e anche un piccolo.

Le condizioni di salute dei germani subito sono sembrate parecchio critiche, infatti, provando a pulirsi, avevano ingoiato il gasolio pronto a scatenare un'intossicazione generale degli organi interni; la sostanza inoltre aveva danneggiato il piumaggio, causando rischi alla permeabilità che consente loro di galleggiare e di proteggersi dal freddo.

Appena arrivati in struttura era stata effettuata immediatamente la lavanda gastrica ad ognuno di loro e la pulizia del piumaggio. Poi oggi la buona notizia del loro miglioramento. "Al piccolo è stata effettuata una seconda lavanda gastrica e viene alimentato tramite sondino - aggiornano da Enpa - La prognosi potrà essere sciolta nei prossimi giorni a seguito di ulteriore valutazione veterinaria".