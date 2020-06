Accoglimento ricorso sulla privatizzazione degli Ospedali di Cairo e Albenga, l'appello della Cgil alla Regione: "Mantenete il servizio pubblico"

"In questa fase dolorosa di lotta all’emergenza Covid è emerso chiaramente come i sistemi sanitari pubblici abbiano saputo dare le risposte più efficaci nel contenimento dell’epidemia". Si apre così la nota stampa della Cgil, firmata da Federico Vesigna e Andrea Pasa, in merito all'accoglimento del ricorso sulla privatizzazione degli Ospedali di Cairo Montenotte e Albenga.