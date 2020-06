Singolo professionista o lavoro di squadra? L’esperienza del professionista è essenziale ma, sovente, l’unione fa la forza

Cari lettori di Savona News, fino a qualche decennio fa l’odontoiatria (e la medicina in generale) erano scienze meno complesse e la maggior parte dei dentisti erano “tuttologi” (si occupavano quindi, da soli, di pressochè tutte le branche del’odontoiatria).

Col tempo tecniche e materiali sono divenuti sempre più sofisticati e molti giovani odontoiatri hanno scelto di approfondire una singola specialità, lavorando in team con altri colleghi.

Si tratta di un ottimo modo di lavorare ma, per coordinare i piani di cura multidisciplinari che coinvolgono più superspecialisti, è necessario un coordinatore che abbia un’ottima conoscenza di un po’ tutte le specialità, che in fase di diagnosi, progettazione ed esecuzione, possa ottimizzare le prestazioni di ciascun membro dell’equipe.

Questo è un ruolo complesso: richiede che, magari in tempi diversi della carriera, il professionista abbia praticato almeno le principali specialità odontoiatriche ed abbia comunque conoscenze approfondite un po’ in tutte, proprio per conoscerne limiti e possibilità quando le si inserisce in un piano di cura.

Nel mio caso, l’anagrafe (quest’anno ho festeggiato i 30 anni di apertura del mio studio) e gli investimenti che ho fatto negli anni (e che ancora faccio…) in numerosi corsi di approfondimento e aggiornamento, mi consentono di gestire in proprio la stragrande maggioranza dei casi, delegando solo l’ortodonzia ed i casi più complessi di chirurgia o di gnatologia, per i quali mi avvalgo di colleghi al top delle singole superspecialità.

Nell’ottica di offrire però un servizio sempre più completo, per la salute globale dei pazienti, alcuni studi stanno inserendo nei loro team anche altri professionisti, che erogano prestazioni non specificamente odontoiatriche, ma che possono essere complementari alla terapia.

Anche io ho costituito una rete di professionisti per supportare i miei pazienti in vari momenti della cura, ottimizzando anche i miei risultati.

Tra questi, al momento, annovero, oltre all’Ortodontista, la Posturologa, la Logopedista, la Psicologa… e non è detto che finisca qui!

Per imparare a conoscere meglio queste figure, nei prossimi articoli cercherò di raccontarvele, anche rispondendo alle vostre domande specifiche.

Scrivete quindi a: dottore@attiliovenerucci.it ed io girerò i vostri quesiti ai singoli professionisti affinchè dissipino i vostri dubbi e curiosità.

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova