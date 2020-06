Esce oggi "La Vanvera", nuovo video di Ginez & il Bulbo della Ventola: "Il nostro omaggio con amore a tutti gli artisti che stanno soffrendo"

Alle 18 di oggi, 8 giugno, è stato presentato ufficialmente il video di “La Vanvera”, nuovo singolo di Ginez & il Bulbo della Ventola.

Questa band, nata nel Ponente Savonese dall’incontro di musicisti provenienti dalle zone di Andora, Ceriale, Pietra Ligure, ci ha abituato da tempo alla sua capacità di lanciare in modo arguto, intelligente, raffinato, messaggi forti, ma lo ha sempre fatto con il giusto mix di ironia e di leggerezza. Canzoni di gran classe, che spesso strappano un sorriso proprio per lo humour che le contraddistingue, ma un istante dopo fanno riflettere e persino commuovere, soffermandosi su ogni singola parola.

E anche stavolta la band ha centrato l’obiettivo. Spiegano infatti i quattro musicisti: “Inutile negare che tutto il mondo sta attraversando un momento difficile. E noi abbiamo voluto, con questa canzone, far sentire tutta la nostra vicinanza a quei musicisti e quegli artisti che, a causa del lockdown non hanno lavorato, non stanno tuttora lavorando e non sanno nemmeno con certezza quando riprenderanno a farlo. Abbiamo voluto lanciare un segnale di positività e di incoraggiamento”.

Raccontano ancora i componenti della formazione: “Abbiamo un seguito di pubblico molto affezionato e per noi era diventata una tradizione irrinunciabile lanciare ogni singolo e ogni video con un evento dal vivo, per i nostri amici, un’occasione per incontrarci tutti. Non abbiamo potuto farlo durante la quarantena, ma da questo punto di vista le moderne tecnologie social sono giunte in nostro aiuto, per ricordare a chi ci dimostra il proprio affetto che noi ci siamo sempre”.

Nel video di “La Vanvera”, appena inizia la musica, “esplode” letteralmente un circo festoso che evoca il Fellini di “Prova d’orchestra” e di “Otto e mezzo”: attorno ai musicisti, truccati e pettinati come damerini di un tempo lontano, volteggiano e piroettano acrobati, ballerine, attori e i classici “forzuti” circensi. Il clima è gioioso e lascia trasparire con intensità l’omaggio che la band dedica con sincero amore al mondo dello spettacolo.

Ecco il video e i credits di “La Vanvera”:

Regia: Matteo Di Maria. Direttore di produzione: Elena Chessa. Scenografia e costumi: Sara Canepa. Assistente Operatore: Samuele Pignone. Assistente scenografia e costumi: Giada Fiordelisi, Anthony Andronaco, Lorenzo Abbatangelo (Scuola IPSIA "L.DaVinci Finale Ligure, prof.Luca Saggin). Trucco: Samira Bonfante, Giada Fiordelisi, Elena Bonfante. Cast: Cristina Savignone, Fabio Vosilla, Andrea Castiglia, Franco Dellavalle, Elena Chessa, Elisabetta Galano, Giada Briatore, Sharona Levy, Dhara Rasolo, Gioele Rasolo, Sara Canepa, Giancarlo "Binello" Enrico, Gianpaolo Grollero, Mirco Mascolo, Valentina Chessa, Samira Bonfante, Elena Bonfante, Anthony Andronaco, Lorenzo Abbatangelo, Giada Fiordelisi. Si ringrazia Antonio Carlucci del Teatro Sacco di Savona e lo staff di Villa Grock di Imperia.