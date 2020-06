Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi replica ad Enpa: "Noi comune pet-friendly, regole di accesso alle aree verdi improntate al rispetto di tutti"

"Onestamente sono un po' sorpreso dalla denuncia di Enpa in merito alla mancanza di luoghi sul nostro territorio comunale in cui passeggiare liberamente con i propri amici cani, tanto da scoraggiare i turisti e deludere i concittadini proprietari di cani". Inizia così la replica di Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, a quanto affermato dalla Protezione Animali nella giornata odierna (leggi QUI)

"Pietra Ligure è un comune attento alle esigenze dei cani e dei loro proprietari tanto da avere, da anni e uno dei primi comuni liguri, due spiagge attrezzate in cui i nostri amici a 4 zampe possono liberamente accedere e due aree dedicate alla loro sgambatura – continua il primo cittadino – Il divieto di ingresso in molte aree verdi pubbliche comunali, cui fa riferimento Enpa, non nasce dall’intento di penalizzare i cani e i loro proprietari, ma è improntato alla necessità di garantire il massimo rispetto a tutti i frequentatori, invitando all’osservanza di alcune regole finalizzate alla cura e al decoro delle aree pubbliche, come non calpestare le aiuole e a non gettare carte a terra".

"I nostri amici a 4 zampe sono assolutamente i benvenuti e la nostra amministrazione è costantemente impegnata nel fare di Pietra Ligure un comune pet-friendly, nel rispetto delle esigenze di tutti i cittadini e di tutti gli ospiti, siano essi bambini, anziani o turisti, compresi gli operatori dl verde pubblico che devono poter svolgere il proprio lavoro in condizioni decorose" conclude infine De Vincenzi.