Anpi: "Scuse di Mazzucco fanno piazza pulita dai tentativi strumentali di certa politica di colpire la nostra associazione"

"Il comunicato attraverso il quale Italo Mazzucco si dispiace e si scusa con le persone citate, nella polemica da lui svolta, sul suo personale profilo Facebook, fanno piazza pulita dai tentativi strumentali messi in atto, per colpire l’Anpi, da certa politica che peraltro usa linguaggi ben più pesanti ed ha compagnie che si collocano al di fuori della Costituzione". Cosi commenta in una nota la Presidenza provinciale dell’Anpi di Savona.

"Mazzucco si scusa anche con l’Anpi, consapevole che le parole eccessive da lui usate non fanno parte del linguaggio utilizzato dalla nostra associazione, in ogni caso. Gli stessi argomenti della polemica non riguardano l’Anpi. Ed infatti, precisa Italo, nascono dalle forti difficoltà che la sua categoria economica (gestori di pubblici esercizi) stanno drammaticamente attraversando senza, a loro parere, trovare la giusta risposta nelle politiche delle istituzioni regionali".

"L’Anpi agisce nel nome della Resistenza e della Costituzione nel confronto e nel rispetto delle Istituzioni della Repubblica e di chi le rappresenta. Nell’ambito dell’attività verso la scuola, l’iniziativa storica e culturale dell’Anpi è basato sul Protocollo MIUR – Anpi, presente ormai da diversi anni; cioè da una intesa, sottoposta a verifiche, fra il Ministero dell’Istruzione e la Presidenza nazionale dell’Anpi. E comunque tutto avviene nel rispetto dell’autonomia di insegnamento dei docenti" conclude la Presidenza provinciale.