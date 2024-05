Volantino alle attività commerciali finalesi, Lista Guzzi: "Notizie false che inquinano il confronto elettorale"

"Dobbiamo denunciare la campagna gravemente diffamatoria che viene svolta in questi giorni da un sedicente 'Comitato per una Finale Ligure trasparente'. Talmente trasparente da muoversi nell’anonimato diffondendo scritti contenenti notizie false, tendenti sono ad inquinare un sereno confronto e ad infamare la giunta uscente, oltre alla memoria di persone che non sono purtroppo più con noi, note per il disinteressato e generoso impegno profuso per la città".

E' l'incipit della nota diramata dalla Lista Guzzi con riferimento a un volantino che, depositato sembrerebbe nottetempo, è stato recapitato a diverse attività commerciali e pubblici esercizi di tutto il territorio di Finale Ligure dove viene posto un accento particolarmente negativo alle decisioni assunte nell'ambito del commercio dall'Amministrazione uscente, della quale fanno parte alcuni esponenti proprio della Lista Guzzi.