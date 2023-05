Altare, nuova protesta contro l'ex Savam. Cittadini e commercianti in piazza: "Strada chiusa da sette mesi, ora basta" (FOTO)

Ex Savam, nuova protesta ad Altare. Dopo lo scorso 28 ottobre, cittadini e commercianti sono scesi nuovamente in piazza per dire basta. La manifestazione promossa dalla consigliera comunale indipendente Rita Scotti si è tenuta nella mattinata odierna.

Il paese è diviso in due dallo scorso settembre, quando a seguito di un sopralluogo all'ex vetreria da parte dei vigili del fuoco, via XXV Aprile e via Cesio sono state chiuse alla viabilità per motivi di sicurezza.

I manifestanti hanno chiesto l'intervento delle istituzioni, e in particolare del Prefetto: "Sono più di sette mesi che viviamo questa situazione. Il paese è spaccato in due parti e nessuno sa dare risposte: non si sa quando partiranno i lavori, se inizieranno e cosa verrà fatto", attacca la Scotti.

"Non abbiamo nessuna indicazione ufficiale. Questa situazione non è ammissibile. Gli altaresi si sono stufati e vogliono dire basta. Il paese oramai è allo stremo delle forze", conclude la consigliera Scotti.