Bonus bici, grande richiesta nel savonese ma scarseggia l'offerta: riassortimento a rilento

Da inizio maggio ha preso vita il "buono mobilità" per l'acquisto di biciclette tradizionali o elettriche, segway, hoverboard, monopattini e monowheel, che potranno essere utilizzati anche per servizi di sharing.

Nel decreto Rilancio è presente quindi questa novità, un bonus che interessa direttamente la città di Savona e i suoi abitanti in quanto sarebbe utilizzabile dai maggiorenni residenti in comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti, quindi solo il capoluogo di provincia e i suoi 60mila cittadini potranno usufruirne nel savonese.

Il Governo ha così stanziato circa 12 milioni di euro e gli incentivi saranno erogati fino all'esaurimento del fondo. Nel momento in cui l'apposita piattaforma sarà online ci si dovrà affrettare a caricare la propria fattura di acquisto.

L'incentivo, prevede un primo momento in cui saranno i consumatori a richiedere il rimborso del 60% (fino a un massimo di 500 euro) dopo aver effettuato l'acquisto, e una seconda fase in cui tramite il sito web o l'applicazione online si potrà direttamente ottenere lo sconto. Saranno poi i rivenditori ad essere rimborsati. Nel decreto Rilancio si stabilisce che gli incentivi possano essere richiesti per gli acquisti effettuati fin dal 4 maggio. Alla richiesta dovrà essere allegata la fattura (non lo scontrino). Il buono di spesa deve poi essere utilizzato entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

Nel savonese intanto è boom di vendite, la richiesta è forte ma i depositi iniziano a svuotarsi.

"Da quando abbiamo riaperto si è verificata una forte accelerazione, abbiamo esaurito le scorte nei depositi e abbiamo già richiesto un'accelerazione della produzione. La difficoltà più grande e far fronte alla forte richiesta, non ci sono disponibilità ma nel giro di un paio di settimane vogliamo tornare alla normalità. Di solito noi vendiamo circa 100 bici a settimana, con un incremento delle vendite delle bici elettriche e i monopattini" spiega Marco Ghigliazza, direttore di Decathlon Vado Ligure che nel frattempo ha dato vita al mercato dell'usato dove i clienti possono portare bici da bambini e da adulto e oltre a beneficiare della vendita potranno ricevere un buono da 10-20 euro.

Da Speed Wheel in corso Vittorio Veneto a Savona, il titolare Leonardo Mordeglia è alla disperata ricerca di bici per il riassortimento: "In tanti ci chiedono come funziona l'incentivo, le aziende comunque hanno già bruciato tutto, dopo due mesi di lockdown potevano prevedere, nonostante il bonus, questa situazione. E' un delirio per il riassortimento, sulle biciclette elettriche il tempo di consegna che c'è stato prospettato è a settembre - precisa - La domanda è infatti aumentata tantissimo, ma di offerta ce n'è poca. Sono alla disperata ricerca di varie aziende per mediare e trovare bici. Il bonus ha di certo aiutato, non pensavo di tornare a lavorare in una maniera così forte".

"Qualcosa in più siamo riusciti sicuramente a vendere, tra il bonus e forse la paura di prendere autobus o mezzi pubblici sicuramente ha aiutato. Non ci si aspettava una domanda così ma c'è da considerare che tutto il mondo è stato fermo 2 mesi e quindi anche le catene di produzione si sono fermate e ora si vedono le conseguenze" ha continuato Marco Rebagliati, dipendente di Cicli Zanini in corso Ferrari ad Albisola Superiore e campione cellese di Mtb.

"Ci vorrebbero delle piste ciclabili - l'appello e l'auspicio per aiutare la mobilità del ciclista di Celle - O meglio ancora una ciclabile che colleghi da Varazze a Savona (utilizzando la vecchia ferrovia) e da Savona verso Finale".