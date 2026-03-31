Restyling Piazza Brennero a Savona, il M5S: "L'intervento non è sufficiente a limitare la sosta selvaggia"

Il restyling di Piazza Brennero sbarca in consiglio comunale. Dopo le critiche di alcuni residenti e commercianti e gli attacchi del consigliere Pietro Santi ha presentato un'interpellanza il Movimento Cinque Stelle.

"L'attuale gestione della piazza non è la più efficiente possibile perchè era calibrata per una viabilità differente a via San Lorenzo in ambo in sensi e sicuramente c'è un problema di carenza strutturale di parcheggi nel quartiere - spiega il consigliere pentastellato Federico Mij - Secondo noi un intervento era da fare ma chiediamo come mai però a seguito di questo che come annunciato è stato condiviso dai commercianti è invece emersa una perplessità anche a seguito di interlocuzioni personali. Chiediamo se l'intervento è nato in condivisione o se sia stato presentato ai commercianti e i residenti una volta ultimato e si è convinti che con questo intervento si sarà in grado di incentivare le persone a utilizzare quello spazio considerato che si trova in una zona fra i palazzi con poco verde e una prevalenza di asfalto e un traffico abbastanza intenso soprattutto in alcuni orari. Chiediamo se l'intervento di riqualificazione riuscirà a raggiungere l'obiettivo di ridurre la sosta selvaggia e se siano state valutate alternative d'accordo con i commercianti".

"Nasce da una richiesta che alcuni commercianti e cttadini della zona hanno fatto all'amministrazione in cui veniva lamentata una situazione di disordine della piazza e veniva evidenziata la necessità di renderla più vivibile soprattutto con una maggiore separazione tra gli spazi delle macchine e dei pedoni - ha risposto l'assessore Ilaria Becco - Abbiamo così elaborato una proposta progettuale e presentata in un incontro svolto lo scorso ottobre e hanno partecipato commercianti, residenti e i rappresentanti del comitato di quartiere. Gli elaborati sono stati lasciati nei negozi per consentirne la consultazione e per favorire il più possibile una discussione allargata a tutto il quartiere".

"Verrà realizzata una piazza dove prima c'era solo un incrocio di strade, era uno spazio destinato solo alle auto e diventerà un'area di socializzazione sia per i cittadini del quartiere che per gli studenti del quartiere. La pavimentazione verrà arrichita con l'intervento di urbanistica tattica e acquisirà anche un aspetto più gradevole dal punto di vista visivo - continua Becco - Il percorso di coinvolgimento dei ragazzi della scuola ha consentito di attivare subito sia tantissime energie sia di immediata volontà di entrare in quello spazio. La nuova organizzazione rende difficile la sosta irregolare, mantenendo inalterato il numero di parcheggi auto e moto, perché la riorganizzazione è molto contenuta come spazi quindi questo fa sì che se uno si ferma in seconda fila blocca completamente la viabilità. Sulla modalità di predisposizione di questo progetto la soluzione è stata scelta selezionando diverse alternative progettuali, è stata scelta perchè poco invasiva, a basso costo, non richiede la demolizione in questa fase delle due aiuole spartitraffico che vengono mantenute e consente la massima valorizzazione dello spazio che abbiamo a disposizione".

"La richiesta dei cittadini e dei commercianti era quello di limitare la sosta selvaggia e per questo l'intervento non è sufficiente con il rischio di spostare di qualche metro questo fenomeno o di peggiorarlo visto che adesso lo spazio a disposizione è minore, mi è capitato di vedere che adesso le auto si fermano nello svincolo di via Sardi mentre prima si posizionavano al centro dei due spartitraffico limitando in minore misura il traffico. Con qualche migliaio di euro in più si poteva fare un intervento più soddisfacente" risponde Mij.

In Piazza è stata realizzata un'area pedonale tra l’aiuola e i negozi, mantenendo la stessa viabilità e il numero dei parcheggi. L’intervento prevede la realizzazione di 20 parcheggi per moto lungo il perimetro della nuova area pedonale e il ridisegno dei parcheggi per le auto lungo via San Lorenzo, a partire da via Vanini. Complessivamente nel comparto, il numero degli stalli resterà inalterato.

Per quanto riguarda la viabilità, non cambia nulla per chi procede verso la Rusca. Per chi, invece, scende da via Firenze e vuole immettersi in via Verdi, dovrà seguire la corsia tra le due aiuole.

Per quanto riguarda la nuova area pedonale è stata prevista l’installazione temporanea di panchine e fioriere per consentire una fruizione immediata, in attesa di sviluppare il percorso di urbanistica che è stato avviato a inizio anno con il liceo Scientifico che si trova proprio nella piazza e con la scuola edile.

Nelle settimane scorsa nella sala della Sibilla sulla Fortezza del Priamar si è tenuto un incontro con otto classi quarte del liceo e con le classi coinvolte della Scuola edile per la progettazione e la realizzazione degli spazi.



