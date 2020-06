L’assemblea dei soci di Amaie Energia nomina il nuovo direttore generale: è il savonese Luca Pesce, ex direttore di Ata

Dopo il discusso consiglio comunale di ieri sera, questa mattina era in programma l’assemblea dei soci di Amaie Energia, chiamata a valutare proprio i punti approvati ieri sera e a nominare il nuovo direttore generale che andrà a sostituire Giorgio Prato.

La scelta è ricaduta sull’ingegnere savonese Luca Pesce, ex direttore di Ata (la società multiservizi che gestisce i rifiuti a Savona) secondo classificato nella graduatoria che porta alla nomina di Prato. Al momento, infatti, per via delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, sarebbe stato impossibile indire un nuovo concorso.

L’assemblea, inoltre, ha analizzato gli indirizzi espressi ieri sera dal consiglio comunale con l’aumento di capitale che porterà all’acquisizione e alla gestione della pista ciclopedonale. Ma nel futuro della società partecipata c’è anche la gestione integrale del Mercato dei Fiori oltre all’espansione e il potenziamento del servizio di raccolta e spiazzamento rifiuti che toccherà anche molti altri Comuni della zona.