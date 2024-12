Savona, ancora problemi per la fontana di piazza Diaz: ferma per un guasto alla pompa

Non c'è pace per la fontana a pavimento di piazza Diaz, inaugurata a febbraio 2023. Da almeno due settimane, gli zampilli che tanto affascinavano i bambini sono spenti a causa di un guasto alla pompa.

Il restyling della parte principale della piazza, che aveva subito ritardi nei cantieri, era stato poi completato velocemente per consentire, a fine febbraio 2023, l'inaugurazione in onore dell'evento dedicato a Renato Scotto.

L'ultima parte dei lavori, la sistemazione della pavimentazione nel tratto di fronte alla banca, è stata completata di recente, insieme all'attraversamento pedonale e alla rampa di accesso alla piazza per i disabili. Tuttavia, la fontana – che già in passato aveva dato problemi – è di nuovo ferma.

"Abbiamo sollecitato la ditta responsabile dei lavori – spiega l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – affinché intervenga al più presto. La piazza non ci è stata ancora ufficialmente consegnata e si tratta di un guasto alla pompa, che va sostituita".

I savonesi sperano in un intervento rapido, ma per vedere tornare in vita gli zampilli, bisognerà attendere ancora un po' e confidare nella sostituzione della pompa difettosa.