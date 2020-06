Savona, la pioggia non ferma il Black Lives Matter: seduti al Prolungamento contro il razzismo (FOTO e VIDEO)

La pioggia non ha fermato la seconda manifestazione/sit in contro il razzismo e in ricordo di George Floyd che si è svolta questo pomeriggio al Prolungamento di Savona nel piazzale Eroe dei Due Mondi.

Seduti per terra, distanziati e con le mascherine e con i diversi cartelli con i nomi delle vittime in Italia del razzismo, in 8 minuti e mezzo di silenzio è stata onorata la memoria del 46enne afroamericano morto lo scorso 25 maggio durante un fermo di polizia a Minneapolis.