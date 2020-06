Savona, il Black lives matter in Piazza Sisto: i giovani savonesi in ginocchio per George Floyd (FOTO E VIDEO)

Inginocchiati per terra un minuto in silenzio contro la violenza e ricordando George Floyd, 46enne afroamericano morto lo scorso 25 maggio durante un fermo di polizia a Minneapolis e tutte le vittime del razzismo.

Anche a Savona oggi si è manifestato per il "Black Lives Matter" e molti giovani sono scesi in piazza Sisto con i loro cartelli contro la segregazione e il razzismo.

"Only one race the human race", "Silence is violence", hanno recitato in questo modo alcuni cartelli che i giovani manifestanti hanno esposto durante il sit in che è stato particolarmente pacifico e ha visto i partecipanti indossare le mascherine e rispettare le distanze di sicurezza evitando gli assembramenti.

Negli states la situazione sta degenerando da alcuni giorni con le forti manifestazioni di piazza e in tutte le principali città italiane ha preso vita come in tutto il mondo sotto lo slogan del movimento che è stato creato nel 2013 per protestare contro gli omicidi delle persone afroamericano per mano della polizia.

Per sabato 13 giugno è in organizzazione a Savona un altro sit in pacifico alle 15.00 in piazza Eroe dei due Mondi al Prolungamento.

A Genova è stato organizzato sabato scorso in via XX Settembre presso il Ponte Monumentale. I manifestanti si erano spostati poi in piazza Caricamento dove sono state ascoltate testimonianze di abusi verso le minoranza e di lotta al razzismo.