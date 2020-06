Enpa lancia la nuova campagna contro l'abbandono: "Abbandonarmi è un reato, testimonia!"

Da anni le campagne antiabbandono dell’Enpa costituiscono un appuntamento fisso dell’estate: il fenomeno, infatti, se pur mutato nel tempo, non pare essere in via di estinzione. Il nostro compito, dunque, è di continuare a fare appello alla coscienza etica e morale delle persone. Attraverso messaggi, attività, iniziative ed eventi desideriamo smuovere gli animi e indurre alla riflessione: ognuno di noi, infatti, direttamente o indirettamente, potrebbe essere coinvolto da un potenziale abbandono.



Con questa consapevolezza, rilanciamo la campagna “Abbandonarmi è un reato. Testimonia!”, rinnovata nello stile grafico, ma con lo stesso, importante, messaggio e la speranza che venga interiorizzato, il più possibile, da chiunque di noi. Ritroviamo, così, gli sguardi pungenti di un cane e un gatto, destinati ai possibili testimoni per incoraggiarli a chiamare i soccorsi e segnalare quest’atto di crudeltà.

Oltre alle due pagine stampa e allo spot radio, la campagna, on air dal 15 giugno al 31 agosto, è completata dai materiali web e locandine affisse lungo il tronco autostradale, con il rinnovato e prestigioso patrocinio di Anas e Aiscat.