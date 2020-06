Altro gesto di solidarietà dalla Onlus "Chicchi di riso" all'ospedale San Paolo: donate nuove lampade per la sanificazione

Questa mattina è stato perfezionato un nuovo intervento a favore e sostegno dell'Ospedale San Paolo di Savona, curato dall'Associazione 'Chicchi di riso' Onlus unitamente e congiuntamente ad APM Terminals Vado Ligure, con il contributo tecnico della Darian srl, a mezzo della consegna, direttamente a mani dei sanitari, i dottori Marco Anselmo e Massimo Bianchi, della seconda tranche di esemplari della "lampada AirZing" utile e necessaria per operare al meglio i necessari processi di sanificazione e purificazione dei reparti ospedalieri interessati dal Covid-19.

"Ecco un nostro ulteriore intervento per concorrere a raggiungere una operatività più sicura a tutto il personale ospedaliero che sta continuando a combattere in prima linea contro questo terribile virus - affermano dall'associazione -. Con questa nuova fornitura ed installazione si potrà contare su una ulteriore, innovativa ed efficace arma in più a favore dell'intera collettività".