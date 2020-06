Nuovo documento programmatico di Sistema, esito positivo per l'incontro presso l’Unione Industriali di Savona

Si è svolto questa mattina, presso la sede di Unione Industriali Savona, il secondo incontro sul nuovo documento programmatico di Sistema (DPSS) che andrà a definire le linee strategiche e di sviluppo degli scali e le relazioni con le zone limitrofe.

Durante la riunione è stata ribadita la volontà della AdSP di co-pianificare insieme ai Comuni le zone afferenti al porto, e proprio questo sarà uno dei primi argomenti da calendarizzare per definire quali sono le singole aree portuali e/o quelle porto-città delineando le strategie di sviluppo di ciascuna porzione territoriale.

Il Presidente, Paolo Emilio Signorini, ha invitato i cinque Comuni a fare uno sforzo congiunto per individuare quali aree potranno essere destinate alla attività logistiche e retroportuali che si svilupperanno sul territorio di Savone e Vado.

Il percorso intrapreso da AdSP insieme ai Comuni coinvolti porterà alla stesura di un Documento Programmatico che saprà unire e approfondire tematiche di fondamentale importanza per il futuro del territorio come le infrastrutture di ultimo miglio, la creazione di una zona logistica semplificata e i temi di sostenibilità ambientale, tra quest’ultimi soprattutto quelli legati al cold ironig per il Terminal Crociere di Savona.

A stretto giro, è prevista una calendarizzazione di ulteriori incontri per affrontare in maniera tecnica i singoli argomenti con gli uffici competenti dei cinque comuni coinvolti.