Savona, via ai lavori per la riqualificazione della fontana del pesce

"Si è aperto il cantiere per la sistemazione dell'ingresso della Torre del Brandale, fra poche settimane al via anche i lavori per la riqualificazione di piazza Marconi, compreso un intervento radicale per la Fontana di Renata Cuneo".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha annunciato alcuni interventi nel comune capoluogo tra i quali sicuramente il più atteso dalla cittadinanza è quello riguardante la "la fontana del pesce", che da anni attende un intervento di sistemazione delle tubature.

"A settembre si parte con il nuovo frontemare a ponente, un progetto finanziato dal Bando Riqualificazione periferie urbane al quale la nostra Amministrazione aveva partecipato a luglio 2016 appena insediata - prosegue la prima cittadina.