Baykar Piaggio Aerospace, Fim Cisl: "Dopo mesi senza risposte serve un confronto con la proprietà"

“Crediamo che ormai la necessità di avere un confronto diretto con la proprietà sia evidente, dopo mesi in cui non abbiamo ricevuto risposte”.

Ad affermarlo è la Fim Cisl Liguria che prosegue: “La situazione complessiva di Baykar Piaggio Aerospace non è chiara, con il susseguirsi di voci che hanno bisogno di essere chiarite a tutti i livelli, mentre le organizzazioni sindacali stanno ancora aspettando, dal luglio scorso, che le slide presentate a Roma nella sede del Ministero si trasformino in un piano industriale chiaro, con gli investimenti promessi nei due siti liguri e con reali ricadute produttive e occupazionali negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova”.

“I lavoratori sono preoccupati per un cambiamento promesso, ma di cui finora non si vedono segnali. Ora la proprietà faccia un passo in avanti e ci spieghi come e quando la nuova Baykar Piaggio Aerospace si svilupperà”, conclude il sindacato.