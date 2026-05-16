 / Attualità

Attualità | 16 maggio 2026, 19:44

Baykar Piaggio Aerospace, Fim Cisl: "Dopo mesi senza risposte serve un confronto con la proprietà"

"Dal luglio scorso attendiamo un piano industriale definito con investimenti e ricadute produttive e occupazionali negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova"

Baykar Piaggio Aerospace, Fim Cisl: &quot;Dopo mesi senza risposte serve un confronto con la proprietà&quot;

“Crediamo che ormai la necessità di avere un confronto diretto con la proprietà sia evidente, dopo mesi in cui non abbiamo ricevuto risposte”.

Ad affermarlo è la Fim Cisl Liguria che prosegue: “La situazione complessiva di Baykar Piaggio Aerospace non è chiara, con il susseguirsi di voci che hanno bisogno di essere chiarite a tutti i livelli, mentre le organizzazioni sindacali stanno ancora aspettando, dal luglio scorso, che le slide presentate a Roma nella sede del Ministero si trasformino in un piano industriale chiaro, con gli investimenti promessi nei due siti liguri e con reali ricadute produttive e occupazionali negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova”.

“I lavoratori sono preoccupati per un cambiamento promesso, ma di cui finora non si vedono segnali. Ora la proprietà faccia un passo in avanti e ci spieghi come e quando la nuova Baykar Piaggio Aerospace si svilupperà”, conclude il sindacato.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium