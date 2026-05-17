Sdraio gigante e ombrellone artistico: in Corso Italia il nuovo “biglietto da visita” di Pietra Ligure (FOTO)

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della nuova area verde di Corso Italia, all’ingresso di levante di Pietra Ligure. A segnare la fine dell’intervento sono stati l’installazione di una “sdraio” gigante e di un ombrellone stilizzato, scelti come simboli dell’identità balneare del territorio.

"Dove prima sorgeva un immobile privato fatiscente e in stato di degrado e un’area disordinata e insicura, oggi c’è un prato curato che restituisce decoro, luce e respiro all'intero quartiere – il commento del sindaco Luigi De Vincenzi e dell’assessore al verde pubblico Francesco Amandola - Si tratta di un intervento importante voluto dalla nostra amministrazione con l’obiettivo di consegnare alla città un’area sicura e di dare il benvenuto a chi arriva a Pietra Ligure con un 'biglietto da visita' curato, accogliente e colorato".

"Abbiamo scelto un arredo simbolico che non è solo un elemento decorativo, ma un omaggio alla nostra identità e alla storica vocazione balneare, celebrando con un pizzico di simpatia e originalità il mare e le spiagge, pilastri della nostra accoglienza turistica – aggiungono De Vincenzi e Amandola – Con questo intervento, prosegue il nostro impegno per una città sempre più bella, ordinata, curata per chi la vive o la attraversa ogni giorno e per chi la sceglie come meta delle proprie vacanze. Pietra Ligure continua a cambiare volto, un passo alla volta".