Sabato un "flash mob" di sensibilizzazione per l'ospedale di Cairo Montenotte

Un flash mob a sostegno dell'ospedale di Cairo Montenotte. Questa l'iniziativa messa in campo dal Comitato Sanitario Locale Valbormida.

La manifestazione si terrà sabato mattina in occasione del Consiglio comunale. Convocato (a porte chiuse causa Covid-19) su richiesta dei gruppi di minoranza per discutere proprio del futuro del nosocomio San Giuseppe.

Il "Comitato sanitario locale Valbormida" commenta così l'iniziativa: "L’intera popolazione della Val Bormida è insoddisfatta delle risposte avute dalla Regione per quanto riguarda il funzionamento dell’Ospedale di Cairo Montenotte, che non offre alcuna garanzia sui servizi necessari per la valle, riducendo il Punto di Primo Intervento ad un “grande Ambulatorio“ aperto h 12 e dimenticando volutamente che il 29 marzo del 2016 il Consiglio Regionale (O.d.G. 517) ha approvato l’apertura del P.P.I di Cairo Montenotte per 24 ore su 24.

Tutto ciò ha indotto ad organizzare un Flash Mob di fronte al Comune in occasione del Consiglio Comunale di Cairo Montenotte per ricevere dalle istituzioni notizie in merito alla mozione su descritta e su quali azioni intendano perseguire tutte le Amministrazioni dei 19 comuni della Valle sulle sorti dell’Ospedale e, soprattutto, in quali tempi.

Invitiamo tutti a partecipare nell’assoluto osservanza delle misure anti Covid, e cioè rispettando le dovute distanze ed indossando la mascherina per la propria protezione e per il rispetto da chi ci sarà accanto.

Intendiamo dimostrare la nostra disapprovazione per dimostrare a tutte le forze politiche che la popolazione della Val Bormida esige rispetto; per questo motivo invitiamo tutte le parti a fare fronte comune, senza divisioni o protagonismi, con il fine unico di proteggere e garantire tutti insieme la salute di tutti i Valbormidesi".