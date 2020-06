"Caffè in Piazza", Tribunale dà ragione al comune di Tovo. Il sindaco Oddo: "A breve nuovo bando per la gestione"

"Un'ottima notizia: lo scorso 10 giugno, il Tribunale di Savona ha sentenziato nella causa promossa dal comune di Tovo San Giacomo nei confronti della Cassiopea Cooperativa Agricola Sociale sulla gestione del Caffè in Piazza. La sentenza è stata pienamente favorevole per il Comune". Lo rende noto il sindaco Alessandro Oddo con un post su Facebook.

"In particolare ha dichiarato risolto ipso iure alla data dell’ 1 marzo 2019 il contratto; ha inoltre condannato la Cooperativa a pagare tutti i canoni scaduti e non versati per un importo di 53.099,37 euro oltre agli interessi legali ed ha infine condannato la Cassiopea Cooperativa Sociale al pagamento delle spese processuali pari a €. 7.000,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge" spiega il primo cittadino.

"Questa sentenza, a totale favore dell'Ente, conferma la bontà dell'azione portata avanti dall'amministrazione comunale nella difesa dei propri interessi. Ringrazio l'avvocato Paola Devincenzi per aver assistito con tenacia e professionalità il comune di Tovo San Giacomo in questa vicenda per molti aspetti anche sgradevole, non solo per me e l'amministrazione".

"Ora il comune si attiverà per rendere operativo quanto sentenziato e poi così procedere al nuovo bando per l'assegnazione della struttura" conclude il primo cittadino Oddo.