La balena Codamozza avvistata fuori dal porto di Savona (FOTO)

"Questa sera con la Capitaneria di Porto abbiamo monitorato il passaggio di Codamozza fuori dal porto di Savona. L'animale infatti si era trovato all'imboccatura del porto con il rischio di una sua permanenza nell'area. Lo si legge sulla pagina Facebook dell'associazione "Menkab: il respiro del mare".

"Grazie alla Guardia Costiera che ci ha ospitato a bordo dell'imbarcazione abbiamo potuto monitorare il suo spostamento. Purtroppo dopo il tramonto non ci è stato più possibile seguirla. Ricordiamo che è importante non avvicinarsi troppo all'animale, soprattutto in modo rapido e incrociando la sua rotta. La balena si avvicina spesso spontaneamente alle imbarcazioni, ma viste le condizioni è ancora più importante mantenere il giusto comportamento di rispetto".

"Ringraziamo anche i diportisti incontrarti che si sono dimostrati attenti e disponibili in seguito ad alcuni suggerimenti da parte nostra" conclude l'associazione "Menkab: il respiro del mare".