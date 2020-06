Vado, membro dell'equipaggio di una nave precipita dalle scale: mobilitati i soccorsi

Infortunio per un membro dell'equipaggio di una nave ormeggiata nel porto di Vado nel tardo pomeriggio di oggi.

La vittima, un uomo, ha perso l'equilibrio precipitando da una scala interna alla nave sbattendo la testa e la schiena, riportando un probabile trauma cranico.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Rossa di Quiliano che hanno stabilizzato l'uomo per trasportarlo poi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo, per prestare le adeguate cure del caso e monitorare ulteriormente le sue condizioni.