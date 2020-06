Salvatore Rossi e TIM: la via della ripartenza con Maestri d’Italia

Dopo il debutto, avvenuto nello scorso aprile, di Maestri d’Italia, il progetto di formazione online promosso da Tim e curato da Riccardo Luna, il presidente in carica di Tim Salvatore Rossi ha reso pubblicamente nota la propria soddisfazione per il successo ottenuto da questa straordinaria iniziativa.

Ma non solo: anche a lockdown terminato, Maestri d’Italia è rimasto accanto agli italiani durante tutte le varie fasi della ripartenza, accompagnandoli alla scoperta della cultura digitale grazie agli interventi di personaggi noti, come il matematico Piergiorgio Odifreddi e il blogger informatico Salvatore Aranzulla.

Secondo quanto ha dichiarato Salvatore Rossi , in live streaming da Operazione Risorgimento Digitale, la piattaforma online a cui Maestri d’Italia fa riferimento, Tim ha supportato gli italiani durante il difficile momento dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid 19, e intende continuare in futuro a diffondere e promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in un ambito culturale e formativo.

Un successo significativo per il programma di Maestri d’Italia

Per confermare quanto affermato da Salvatore Rossi, i dati raccolti da TIM hanno registrato oltre 700 mila visualizzazioni nel corso delle sette settimane di programmazione di Maestri d’Italia, tra live streaming, dirette, contenuti on demand e interazione con i social network.

In relazione ai risultati ottenuti, Maestri d’Italia si è affermata come un grande strumento di formazione digitale, usufruibile da piattaforme facilmente accessibili e sicure, che offre la possibilità di ascoltare e seguire “lezioni” estremamente interessanti e coinvolgenti, finalizzate all’acquisizione di competenze digitali molto importanti, sia per gli adulti che per i bambini.

L’educazione digitale, soprattutto in questo periodo di isolamento, si è dimostrata indispensabile nel mondo del lavoro, così come nella scuola e nella vita di relazione, e la società di telecomunicazioni diretta da Salvatore Rossi ha saputo creare un programma eterogeneo e interessante, alternando lezioni dedicate ai temi classici per gli studenti, all’intelligenza artificiale, fino agli argomenti di attualità, economia e politica.

Grazie alle partnership, Risorgimento Digitale ha ripreso ad organizzare ulteriori corsi anche nel mese di giugno, con l’intento di approfondire tematiche di indubbia utilità nella ripresa della vita quotidiana: commercio elettronico, sicurezza informatica, ricerca del lavoro, acquisto di servizi e prodotti, prenotazioni per viaggi e vacanze.

Un momento di crisi da trasformare in una vera ripartenza

Durante l’evento di chiusura in live streaming, Salvatore Rossi ha posto in evidenza l’attuale momento di rilevante crisi economica e finanziaria provocata dalla pandemia, descrivendolo come un evento negativo unico e straordinario, ma anche come punto di non ritorno e di ripartenza verso un futuro di maggiore consapevolezza, necessaria per affrontare i problemi e ripartire.

Siamo in arrivati ad una svolta, e secondo il Presidente di TIM è questo il momento giusto per colmare le lacune, soprattutto per quanto riguarda l’uso e la diffusione degli strumenti digitali.

Occorre infatti considerare che un periodo di pandemia e di isolamento come quello appena trascorso, e non ancora del tutto superato, sarebbe stato molto più drammatico senza la connettività e la conseguente possibilità di lavorare o di interagire con famigliari e amici anche a distanza.