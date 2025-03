Savona, la giunta comunale approva il progetto di fattibilità del restyling di Corso Italia

Una scelta, quella della pedonalizzazione di quel tratto di via, che aveva suscitato numerose polemiche e proteste, portando anche a una raccolta firme per indire un referendum, poi respinto da Palazzo Sisto (erano state raccolte 3.331 firme).

L'amministrazione comunale va avanti sul progetto che prevede i lavori di riqualificazione del tratto di Corso Italia compreso tra via De Vegerio e via Battisti.

Dopo il via libera della Soprintendenza, si è potuti passare alla fase conclusiva della progettazione di fattibilità tecnico-economica, articolata su tre lotti nei quali verrà suddivisa l'opera di restyling. L'importo complessivo è di 1 milione e 560 mila euro e, per il lotto di Corso Italia, il Comune ha ottenuto anche 500 mila euro dalla Regione nell'ambito dei fondi FESR di sviluppo e coesione.

In Corso Italia sarà alzato il livello stradale e pavimentato allo stesso livello dei passaggi laterali, con la modifica delle griglie all'altezza degli alberi, un particolare non da poco. Come arredo urbano saranno sistemate delle lunghe panchine. Ci sarà anche una nuova illuminazione a LED, che cambierà anche il volto serale della via.